Bio je ogorman favorit, svi su ga već videli sa peharom, ali na neke stvari čovek ne može da utiče.

Janik Siner je završio svoje učešće na Rolan Garosu u drugoj rundi. Ispao je od Serondola, a fizički problemi doveli su ga do poraza. Nije mogao Siner da se sastavi, videlo se da mu je teško i da će izgubiti.

Njegova agonija nije bila lepa za gledanje, ali je na neki način obradovala svet tenisa. Niko do kraja ne može da oprosti doping skandal i sve što se dešavalo oko Italijana. Pokrenula se lavina komentara, a jedan je bio baš ozbiljna.

-Tenis je bolji sport kad Siner izgubi . napisao je novinar Zak Lovi.

Ova njegova rečenica pokrenula je jaku debatu, a većina ljudi se složila sa njim.

-Teško je reci. Kada se dese ovakve stvari nije to jedna stvar. Nisam imao mnogo vremenq za oporavak. Prvi meĉ dobar, ali onda odmah meč za dva dana, nema vremena... nisam dobro spavao i jutros sam se mučio malo ali to se dešava. Uvek se po neki dan to desi na Gren slemu i meni se to desilo danas - rekao je Siner.

Nastavio je u istom ritmu.

-U Šangaju je bilo mnogo sparno, u Australiji mnogo vruće, teže je na betonu jer vrućina dolazi ispod vas. Danas je bilo vruće, ali je bilo okej. Danas je bio drugačiji scenario. Tesko je prihvatiti ovo zbog svega sto sam uradio, ali imam mnogo vremena da se oporavim. Necu najverovaynije igrati nista do Vimbldona, treba mi vremena za oporavak.