Džerom Agjenim Boateng (37) je rođen u Berlinu u braku Nemice Martine Boateng i oca iz Gane. Mlađi je polubrat Kevina-Prinsa Boatenga. Ima starijeg brata Džordža, koji je igrao za omladinske timove Herte, ali nije bio profesionalac.

Džeromov privatni život neverovatno je buran. Neka vrsta Doktora Džekila i Mister Hajda ili - spolja gladac, iznutra jadac!

Bio je u dugoj vezi sa Šerin Senler, sa kojom ima ćerke bliznakinje. Par je bio razdvojen nekoliko godina, ali su ponovo počeli da žive zajedno u novembru 2013. Kasnije su imali povremenu vezu. Sina je dobio 2015.

Tokom 2019. Boateng je počeo vezu sa manekenkom poljskog porekla Kasjom Lenhart. U februaru 2021. nakon javne svađe pošto je Lenhart slupala njegov „mini kuper“ i optužena je za vožnju pod uticajem alkohola, Boateng je objavio da raskidaju. Njihova veza je već bila loša, a Boateng je optužio manekenku da je sabotirala prethodnu vezu i ucenjivala ga da ostane sa njom. Samo nedelju dana nakon potvrđenog raskida, 10. februara, Lenhart je pronađena mrtva u stanu u Berlinu, a istražitelji veruju da je uzrok smrti samoubistvo. Boateng, koji je u to vreme bio u Kataru gde je igrao na Svetskom klupskom prvenstvu sa Bajernom, napustio je Dohu iz ličnih razloga.

„Špigel“ je sproveo istragu i u martu 2024. izvestio o posedovanju imejla Boatengove majke iz marta 2021, koji je korišćen u postupku za starateljstvo između Boatenga i Šerin Senler, gde je majka napisala:

„Godinama je moj sin psihički i fizički zlostavljao žene, sada je Kasija Lenhart sebi oduzela život, a on i dalje ne želi da trpi posledice zbog svog ponašanja.“

„Špigel“ je takođe objavio sadržaj Kasjinog ajfona, koji su predali rođaci. Sadržaj je uključivao njene tvrdnje da joj je na Oktoberfestu 2019. Boateng „skoro slomio levi palac“, bacao naočare, a bile su i slike njenih ruku sa hematomima, pri čemu je imenovala Boatenga kao počinioca.

„Špigel“ je izvestio da je nekoliko ljudi čulo istu priču od Lenhart. U drugom incidentu u januaru 2021. godine Lenhart je pisala Boatengu, tvrdeći da joj je pocepao uvo i povredio koleno, dok je on to negirao.

Na nemačkom sudu u Minhenu 9. septembra 2021. Boateng je proglašen krivim za napad na Šerin Senler dok je bio na odmoru na Karibima 2018. i osuđen je na 60 dana (dnevna kazna umesto zatvorske kazne izračunata na osnovu stope prihoda). Dnevna kazna je određena na 30.000 evra i Boatengu je stoga naređeno da plati kaznu od 1,8 miliona evra.

Okružni sud u Minhenu je izrekao najveću moguću finansijsku odštetu za nasilje u porodici, a on je negirao navode o zlostavljanju. I Boateng i okružni tužilac su se žalili na presudu. Apelacioni sud je promenio kaznu na 120 dana 2. novembra 2022. Dnevna kazna je prilagođena Boatengovim trenutnim prihodima i stoga je smanjena na 10.000 evra, što rezultira nižom ukupnom kaznom od 1,2 miliona evra. Međutim, nakon nove žalbe, presuda je poništena i posle novog ročišta sud je Boatengu izrekao samo upozorenje, uz uslove koji uključuju plaćanje 100.000 evra u dobrotvorne svrhe. Ukoliko prekrši uslove, mogao bi da plati kaznu od 40 dnevnih plata.

Navijači ga odbacili

Nedavno prisustvo Džeroma Boatenga na oproštaju Leona Gorecke od Bajerna izazvalo je ogromno negodovanje među navijačima bavarskog tima.

Štaviše, navijači Bajerna su primorali Boatenga da podnese ostavku na mesto trenera mlađih kategorija u klubu pre nekoliko meseci i snažno su odbacili njegov povratak u Minhen zbog prethodnih događaja.

Od Berlina do Linca

Za razliku od polubrata koji je branio boje Gane, on se odlučio za Nemačku, a karijeru je gradio u Herti iz Berlina, HSV, Mančester sitiju, Bajernu, Lionu, Salernitani i LASK-u iz Linca. Ima bezbroj trofeja.