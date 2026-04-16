Legendarni trener Svetislav Pešić najavio je kraj bogate karijere. Ovog petka, popularni Kari sa bajernom iz Minhena će odigrati poslednji meč u Evroligi i to protiv Barselone sa kojom je 2003. godine ostvario najveći klupski uspeh, kada je osvojio triplu krunu: Evroligu, Kup kralja i šampionat Španije.

I danas, taj uspeh je najveći u istoriji kluba. Pored prvog mandata (2002–2004, uključujući još jednu titulu prvaka Španije), drugi put je vodio Katalonce od februara 2018. do 2020. godine (dva osvojena Kupa). Tada je legenda Barselone Huan Karlos Navaro – “La Bomba” – bio jedan od ključnih igrača Pešićevog tima.

U vreme dok je Pešić bio trener, Navaro je završio igračku karijeru, 2018. godine. Zanimljivo, od 2021. je generalni menadžer Barselone i upravo je on dao opiran intervju sa sajt Bajerna u kojem je otrio brojne zanimljive anegdote sa srpskim trenerom Pešićem.

- Ogromna ličnost - prvo je što je Navaro rekao, a onda nastavio:

- Pešić je uvek pokazivao neverovatno srce i strast prema košarci, svakog dana. Trostruka kruna sa titulom, kupom i Evroligom bila je – i ostala – izuzetno važna za klub i nikada nije ponovljena. Taj uspeh je do danas oblikovao status košarke u Barseloni i zauvek će biti vezan za njega. Imali smo tada veoma jak tim, sastavljen da osvaja trofeje, sa igračima koji su mogli da reše utakmicu u ključnim momentima. Sa Pešićem smo to i ostvarili.

-Svaki trener ima svoj način rada. Pešić je bio drugačiji. Tražio je više od igrača – više discipline i fizičke snage.

Potom, opisao je njegovu filozofiju košarke:

- Jaka, intenzivna odbrana je osnova. Napad se zasniva na dodatnom pasu i kretanju lopte. To se nije promenilo. Ima poseban odnos sa velikim igračima jer su oni produžena ruka na terenu. Tada mu je Bodiroga bio omiljeni igrač.

- Ima jasne standarde i vrednosti. Doneo je novu energiju koja je timu tada bila potrebna. Bio je to moj poslednji period karijere i moja uloga je već bila manja. Kasnije je odlučeno da mi se ne produži ugovor – delimično i njegova odluka. Sve ima svoj kraj.

Da li se promenio između dva mandata:

- Na početku smo 2002. bili šokirani njegovim zahtevima. 2018. smo znali šta dolazi. Ljudi se menjaju, ali njegova strast i posvećenost su ostale iste.

Ulsedilo je zanimljivo pitanje: da li veruješ da će Pešić završiti karijeru:

- Deluje da jeste konačno, ali sa njim nikad ne znaš. I dalje je veoma voljen u Barseloni. Često je tu, porodica mu je vezana za klub. Barselona će uvek biti njegov drugi dom.

Meč Barselone i Bajerna je, i te kako, bitan za španski tim.

- Ne znam koliko je to savršeno za nas… (smeh). To mu je poslednja utakmica, ali nama je rezultatski veoma važna. …jer Barselona mora da pobedi u borbi za plej-in? Da. Želimo mu sve najbolje, ali poklona neće biti.