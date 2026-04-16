Košarkaši Partizana od 20:30 igraju na svom terenu meč 38. kola Evrolige protiv Baskonije.

Crno-beli su odavno izgubili sve šanse za plej-in, pa će se večeras pred svojim navijačima oprostiti od elitnog takmičenja za ovu sezonu.

Ono što je lepa vest jeste da se u tim konačno vratio Mario Nakić. Njega nije bilo na terenu devet meseci zbog teške povrede, a sada se nalazi u timu za ovaj meč i ostaje da se vidi hoće li mu Đoan Penjaroja ukazati priliku.

Podsetimo, Nakić je povredio prednje ukrštene ligamente u završnici prošle sezone i od tada ga nije bilo na terenu, a sada je konačno spreman da zaigra.