Nekadašnji trener Fiorentine Ćezare Prandeli otkrio je kakav je bio plan sa Dušanom Vlahovićem kada je stigao u Firencu.

Ideja je bila da Srbin ode u Seriju B gde bi igrao za sadašnjeg prvoligaša - Pizu.

- Vlahović, kada sam ja stigao, predstavljao je problem za sve. Trebalo je da pređe u Pizu. Ja sam od uprave tražio 15 dana, tokom reprezentativne pauze. Posle tih dana, razgovarao sam sa upravom i rekao da je on napadač Fiorentine. Pitali su me više puta da li sam siguran, a ja sam im rekao da sam apsolutno siguran - otkrio je Prandeli, koji je nezaposlen posle završenog angažmana na Artemio Frankiju marta 2021.

- Napravio sam brutalnu analizu za Dušana, objasnio mu kako treba da tumači svoju ulogu: ne sme da ide po bokovima i nikada ne sme da dolazi nazad prema sredini. Onda sam mu obećao: ‘Ako mi uradiš ovo u naredne tri utakmice, više te neću skidati’. Posle tri utakmice, više ga nisam skidao. Šta je on radio pogrešno? Borio se sa defanzivcem, a trebalo je da to bude defanzivac koji se bori sa njim. Kada je to shvatio, postao je standardni igrač Fiorentine.