-Zaista teška sezona za nas. Nismo ispunili sportske ciljeve s obzirom na to da znamo koji su bili zacrtani. Ali, ne mogu da budem nezadovoljan jer su momci zaista pokazali maksimum što su mogli. Pratile su nas i povrede i neke stvari su se loše događale u klubu koje su ostavile trag na ovu sezonu da ona bude ovakva - rekao je Ostoja Mijailović za "Sportske.net".

Nastavio je u istom ritmu.

-Dobra je stvar što je Karlik produžio ugovor, što su došli neki novi igrači koji su objavljeni i neki koje ćemo tek objaviti. Imamo dobru konstrukciju i dobar tim za sledeću godinu. Biće potpuno drugačija filozofija u smislu organizacije za sledeću godinu. Mi u sledećoj godini želimo maksimalan uspeh, ali moramo da shvatimo da žele i ostali. S nekim višim ciljevima i nekim drugačijim informacijama ćemo izaći u narednom periodu - naglasio je Mijailović.

Penjeroja ostaje trener.

-Trener Penjaroja zaista dobar posao radi. On ima garantovani ugovor za sledeću godinu. Kod nas je, sastavni je deo naše ekipe. Radimo konstrukciju ekipe za sledeću sezonu - rekao je Mijailović dodao.

Tim će biti drugačije sasavljen.

-Kompletan fokus je bio da se pre svega, kao glavnom šrafu u ekipi, produži ugovor Karliku Džonsu. Njemu je isticao ugovor krajem ove sezone i mislim da smo dobar posao uradili što smo njega produžili na još dve garantovane godine. To je bio prvi zadatak celog kluba. Što se tiče povratka Žofrija Lovernja, ja nisam krio svoju želju svih ovih godina da se on nekako vrati u klub, stalno je ta želja ili mogućnost izmicala, ali sada su se stvari poklopile. Ali, videli smo po reakcijama navijača i javnosti da su njega gotovo svi želeli u našim redovima. Mislim da će pomoći timu, klubu, da jednostavno kao tim, kao Partizan i kao porodica, izgledamo ujedinjeniji i da igrači shvate, preko povezanosti njega i publike, šta znači nositi Partizanov dres...