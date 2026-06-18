Ovo je bio prvi bod i za jedne i za druge, pa će u poslednjem kolu morati da trijumfuju kako ne bi bili eliminisani već u grupnoj fazi. Južna Afrika će igrati protiv Južne Koreje, a Češka protiv Meksika.

Češka je bolje ušla u meč i već u petom minutu stigla do prednosti. Posle dugog auta Vladimira Coufala i asistencije Adama Hložeka, Sadilek je iz neposredne blizine savladao golmana Južne Afrike za 1:0.

Tokom većeg dela prvog poluvremena Česi su kontrolisali igru i posed lopte, dok je Južna Afrika pretila uglavnom udarcima sa distance i preko centaršuteva sa bokova. Najbolju priliku u prvom delu Afrikanci su imali preko Apolasa, čiji je udarac završio u spoljnom delu mreže.

U nastavku je Češka nastavila da stvara prilike. Patrik Šik je glavom testirao golmana Ronvena Vilijamsa, a Ladislav Krejči posle kornera prebacio gol iz dobre pozicije.

Kako se meč bližio kraju, Južna Afrika je sve više preuzimala inicijativu. Posle nekoliko opasnih napada stigla je i nagrada u 81. minutu, kada je sudija posle igranja rukom jednog češkog fudbalera pokazala na belu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mokoena i u 83. minutu sigurno realizovao penal za 1:1.

U završnici su Afrikanci bili bliži potpunom preokretu. Najveću šansu propustio je Makopa u šestom minutu nadoknade, kada se našao sam ispred golmana Češke, ali je šutirao pravo u Kovarža.

Posle dva kola u grupi A, Češka i Južna Afrika imaju po bod. U drugom meču grupe od sastaju se Meksiko i Južna Koreja.

ČEŠKA - JUŽNA AFRIKA 1:1 (1:0)

Stadion: Mercedes Benc (Atlanta)

Sudija: T. Penso (Amerika)

Kraj, bez pobednika u Atlanti! 90. minut - Igraće se još sedam minuta. 81. minut - Goooool! Mokoena iz penala donosi izjednačenje Južnoj Africi. 74. minut - Bio je Apolis u šesnaestercu Češke, odigrao je povratnu loptu, ali je Hranač otklonio opasnost. 66. minut - Česi imaju potpunu kontrolu i u drugom poluvremenu. Ipak, nikako ne uspevaju da postignu drugi gol i reše pitanje pobednika. 59. minut - Dobra akcija Čeha, stvorili su situaciju za šut, ali je Šulc izblokiran u poslednjem trenutku. 53. minut - Opet preti Češka posle kornera, ovoga puta Krejči. 48. minut - Šik je tukao glavom posle kornera i to sa peterca - pravo u golmana. 47. minut - Šansa za Češku! Darida je bio u prilici, ali se spetljao sa loptom kada je trebalo da šutne, tako da je na kraju Mudau uspeo da ukliza i da ga izblokira. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme, promena nema. Poluvreme, Češka vodi golom Sadileka iz šestog minuta. 45. minut - Igraće se još četiri minuta u prvom poluvremenu. 37. minut - Odličan napad Južne Afrike po desnoj strani, uleteo je u šesnaesterac Apolis, lopta mu je u poslednjem trenutku malo pobegla, pa je golman Kovarž uspeo da mu uđe u šut. 35. minut - Dobra situacija za Češku, Hložek je odigrao loptu unutar šesnaesterca, ali Sadilek je nije stigao. 29. minut - Bez većih uzbuđenja. Opao je ritam meča posle ranog gola Češke. 22. minut - Idemo na prvu pauziu za hidrataciju. 16. minut - Prva šansa za Južnu Afriku! Centaršut sa strane, na peterac, gde je do lopte došao Adams, ali je jako loše šutirao i velika prilika je propala.

12. minut - Prvi put od početka da Južna Afrika zapreti, bio je to prvi šut ka golu, lopta je zakačila igrača Češke u bloku, biće korner.

6. minut - Goooool! Češka vodi, strelac je Sadilek! Loše se branila Južna Afrika, nije uspela da izbaci loptu, koja je došla do Sadileka, a ovaj je zatresao mrežu.

5. minut - Česi ofanzivniji na startu meča.

1.minut - Utakmica je počela! Odmah preti Češka preko Šika, ali je loše zahvatio loptu i nema promene rezultata.

16.57 - I jedni i drugi su na popravnom. Na startu turnira Češka je izgubila od Južne Koreje sa 2:1, dok je od Južne Afrike bolji bio Meksiko sa 2:0.

16.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugo kola Grupe A na Svetskom prvenstvu u kojem se sastaju Češka i Južna Afrika. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Atlante.