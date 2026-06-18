Francuska je pobedila Senegal sa 3:1 uz dva hica Kilijana Mbapea - treći delo Bredlija Barkole - s kojima je oborio dva nacionalna rekorda.

Kapiten „galskih petlova“ je prestigao Žista Fontena (13) po broju golova na Mundijalima - za ovaj imate sve na ovom mestu - i postao najbolji strelac reprezentacije svih vremena sa 58 pogodaka, ostavljajući za sobom Olivijea Žirua (57).

- Igram da bih ostavio trag u istoriji svoje zemlje, da bih pomogao da moj tim stigne do finala i osvoji Svetsko prvenstvo - rekao je 27-godišnji napadač.

Blistavu partiju Francuza, koji vodi poreklo iz Kameruna (otac) i Alžira (majka), uživo je na stadionu u Njujorku gledala Deniz Aksoj, koja je onomad posetila srpski derbi.

Novinarka Evrolige je bila na „Metlajfu“ među 80.545 gledalaca, čime se pohvalila fotkama na Instagramu. Očekuje se da se lepa Turkinja, čijim baklavama su odolele košarkaške zvezde, preseli na Zapadnu obalu SAD da bi navijala za reprezentaciju svoje zemlje, koja za dva dana u San Francisku igra protiv Paragvaja.