Englezi su poveli u ranoj fazi meča golom Harija Kejna iz penala, ali je taj detalj podigao veliku prašinu.

Svemu je prethodila loša reakcija Luke Modrića, koji je nesmotreno reagovao i faulirao Maduekea, koji je prethodno prvi stigao do lopte. Odgovornost je preuzeo Kejn koji je poznat kao siguran izvođač penala, ali je Dominik Livaković odbranio njegov udarac.

Ipak, usledila je reakcija iz VAR sobe - ispostavilo se da je Livaković ranije napustio liniju i svoj gol, pa je izvođenje ponovljeno.

Kejn je preuzeo ponovo odgovornost i u drugom pokušaju bio je precizan.

U nastavku je usledio pravi spektakl. Hrvati su se vratili prelepim golom Baturine, potom je Kejn glavom postigao svoj drugi gol, a onda je Musa u smiraj prvog poluvremena pogodio za 2:2.

Čeka nas pravi spektakl u drugom delu.