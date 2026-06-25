Američki košarkaš Alek Piters novi je član Olimpije, saopštio je danas evroligaš iz Milana.

Kako je saopšteno, Piters (31) je sa čelnicima šampiona Italije potpisao višegodišnji ugovor. Dvostruki osvajač Evrolige sa Olimpijakosom je u klub iz Milana stigao kao slobodan igrač.

- Neverovatan je osećaj pridružiti se klubu kakav je Olimpija. Nadam se da navijači znaju da ćemo dati sve od sebe jer znam da će nam i oni dati sve što imaju. Pred Olimpijom su velike stvari i želim da se zahvalim klubu što je želeo da budem deo toga - rekao je Piters za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.