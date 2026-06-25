Crvena zvezda ne staje sa velikim promenama pred početak nove košarkaške sezone, a najnoviji potez jasno pokazuje da klub razmišlja dugoročno i strateški.

Još ranije je ulogu sportskog direktora preuzeo Miloš Teodosić, čime je napravljen veliki zaokret u sportskoj politici kluba, ali tu nije bio kraj.

Na redovnoj sednici Skupštine doneta je odluka koja je iznenadila mnoge – funkcija finansijskog direktora poverena je Aleku Kulundžiću, momku koji ima 27 godina.

Kulundžić je prošao školu Žitko Basketa i Crvene zvezde, a zatim karijeru nastavio kroz obrazovanje i usavršavanje u inostranstvu.

Nakon srednjoškolskog školovanja u SAD, studije je završio na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, dok je master diplomu stekao na prestižnoj Londonskoj poslovnoj školi.

Njegovo ime nije nepoznato ni u sportskim krugovima, budući da je sin Andreja Kulundžića, jednog od najuspešnijih automobilista u istoriji Srbije, koji je takođe deo Upravnog odbora kluba.