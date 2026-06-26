Rade Bogdanović, fudbalski analitičar, žestoko se obrušio na Tori Penso, glavnog sudiju meča Ekvador - Nemačka.

Amerikanka je često svojim odlukama iritirala fudbalere oba tima, a to nije promaklo iskusnog oku Bogdanovića.

- Mislim da sudija nije na nivou Svetskog prvenstva. Da me žene pogrešno ne shvate i da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe. Ovo je profesionalno. Stvarno je loše odradila posao i treba bolje da se spremi. Kao i VAR. Ali, ona je na terenu i morala je neke stvari da vidi. Ipak je ovo Svetsko prvenstvo - rekao je Bogdanović.

Kao da je imao još nešto da kaže, ali da nije smeo zbog skandala koji je nedavno izazvao kada je govorio o tamnoputim igračima.