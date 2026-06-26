Grupna faza Svetskog prvenstva ušla je u završnu fazu. Mnoge reprezentacije kalkulišu koji bi im bio lakši put u nokaut fazi takmičenja, što im je omogućio novi sistem takmičenja prema kojem dalje idu po dve najboljeplasirane reprezentacije, kao i osam najbolje trećeplasiranih selekcija.

Jedna od selekcija koja bi mogla da završi na drugoj ili trećoj poziciji je i Hrvatska. "Vatreni" su na startu turnira poraženi od Engleske 4:2, da bi onda savladali Panamu minimalnim rezultatom i sa tri boda nalaze se na trećem mestu grupe L. Ispred su Engleska i Gana sa po četiri boda, dok je Panama poslednja bez bodova.

Očekuje se da Engleska savlada Panamu i overi prvo mesto, a Hrvatska i Gana bore se za drugo mesto. Međutim, tu postoji jedna začkoljica. Pobednik meča može dobiti težeg rivala u nastavku Mundijala nego trećeplasirani.

Ako Portugal pobedi Kolumbiju, a Hrvatska Ganu, u nokat fazi sastaju se Portugal i Hrvatska, a pobednik ide na boljeg iz susreta Španija – Austrija.

Zvuči pomalo čudno, ali Hrvatima je bolje da na kraju u grupi završe treći, jer onda idu na Portugaliju ili Kolumbiju, a potom na Kanadu ili Alžir, te bi eventualnim prolaskom šesnaestine finala izbegli Španiju.

Nema lakih protivnika na Mundijalu, ali se čini da je ovo dosta lakša opcija.

Tako bi moglo da se desi Hrvati namerno odigraju na remi sa Ganom kako bi zauzeli treće mesto u grupi i eventualnoj osmini finala izbegnu Špance koji slove za jednog od najvećih favorita.