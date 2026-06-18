Kako tvrdi Bild, Jirgen Klop, direktor za sportska pitanja Red Bula, zamerio je Oleu Verneru što nije više forsirao srpskog vezistu i Joana Bakajoka.

Legendarni trener Liverpula i Borusije iz Dortmunda je navodno lično insistirao na tome da Bikovi plate 14.000.000 evra Crvenoj zvezdi, odnosno 18.000.000 evra PSV Ajndhovenu za dvojicu mladih igrača za koje Verner nije našao prostor u timu.

Pominje se kao naslednik Martin Demikelis, a prema ovome se može zaključiti da Maksimovića čeka ozbiljnija šansa naredne sezone.

U prilog tome govori i to da mu Lajpcig nije dozvolio da ide na Evropsko prvenstvo za omladince u Velsu, kako bi prošao kompletne pripreme i pokazao da ima kvalitet da nosi igru bundesligaša.