Srpski teniser izgubio je posle pet setova, iako je vodio 2-1, a potom u četvrtom imao i brejk prednosti. Posle meča je otkrio da se nije osećao dobro, ali da predaja nijednog trenutka nije bila opcija.

-Nisam ni razmišljao o predaji. Nisam imao temperaturu pred meč, ali sada kako smo završili osećam da imam, da sam malaksao. Iscrpljen sam. Nije dolazilo u obzir da prekidam meč, osećao sam se OK na terenu uprkos tome što mi nije bilo lako fizički. Mogao sam da guram. Nije bilo toliko strašno - rekao je Međedović u izjavi za "Sportal" u Londonu.

Ofner je tako drugi put zaredom zaustavio Hamada na istom mestu. Prošle godine srpski teniser je morao da mu preda meč zbog povrede, dok je sada ispustio veliku šansu posle vođstva u setovima.

-Trudio sam se da ne razmišljam puno pre turnira o tome koliko mi kuća nedostaje, želeo sam da pobedim ovde Ofnera jer me čovek pobeđuje dve godine zaredom na istom terenu. Prošle godine sam morao da predam, sada sam se prehladio, ali sam imao set i brejk prednosti. Ne znam šta mi je gore. Šta je tu je. To je tenis - poručio je Hamad.

Za Međedovića sada sledi pauza i povratak kući u Novi Pazar.

-Idem kući, verovatno ću malo i do mora da odem, do Crne Gore. Idem da vidim porodicu, svoje, da odmorim i krećem onda od Montreala - rekao je Međedović.

Hamad tako ostaje bez pobede u glavnom žrebu Vimbldona, ali će naredne nedelje iskoristiti za oporavak i pripremu za nastavak sezone na betonu.