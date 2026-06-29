Srpski teniser, Novak Đoković, pobedio je kineskog igrača, Jibin Vua rezultatom 3:2 u setovima (6:4, 5:7, 6:4, 6:4)

Publika je uživala u uzbudljivom meču na Centralnom terenu. Već na startu meča, odmah u prvom gemu, Novak je napravio brejk. Samim tim, to mu je bilo dovoljno jer je do kraja seta uspešno osvajao svoje servis gemove, pa je rezultat bio 6:4 za Đokovića.

Drugi set doneo nam je nešto drugačiju sliku na terenu. Vu se oslobodio, što se kaže, osetio teren, pa je i više problema bilo za Novaka. Ipak, sigurno su obojica osvajali servis gemove, do 6:5 za Kineza. Tada je Novak poklekao, izgubio servis i samim tim i drugi set rezultatom 5:7.

Ušlo se u treći set. Neke neverovatne poteze je u ovom delu meča pogađao Vu, bilo je tu i nekoliko nestvarnih linija, imao je sreće i samim tim je samopouzdanje kineskog igrača raslo. Vodila se ravnopravna bitka na Centralnom terenu, ali je i Đoković tome odolevao.

Pri rezultatu 4:4 napravio je brejk. Naredni servis je realizovao i osvojio treći period igre sa 6:4.

U četvrtom setu Vu je mnogo bolje igrao na svoje servise, ali do brejka nikako nije mogao. Imao je azijski igrač prilike kada je vodio 2:1, a onda i kod prednosti od 3:2, Đoković je spasao čak četiri brejk lopte i izjednačio na 3:3.

Tada je psihološki Novak bio u prednosti, što se i dalo videti kod 4:4 kada je ponovo napravio brejk, isto kao i u četvrtom setu. Servirao je za meč, uspešno je to uradio i plasirao se u drugo kolo Vimbldona.

U drugom kolu, Đoković će igrati protiv Stefanosa Cicipasa. Novak vodi 12:2 u međusobnim duelima. Prvi put igraju na travi, a poslednji put su igrali u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu, kada je srpski teniser slavio sa 2:0.

Meč ste mogli da pratite uživo na našem portalu:

Đoković - Vu 3:1 (6:4, 5:7, 6:4, 6:4)

Četvrti set:

6:4 - Novak je u drugom kolu Vimbldona

5:4 - Pravi brejk Novak! Đoković će servirati za pobedu!

4:4 - Novi gem za Novaka

3:4 - Ipak, to nije poremetilo Vua, koji je sa nulom osvojio ovaj gem, sledi nam nova drama...

3:3 - Au, kakav gem! Spasao je Novak četiri brejk lopte i osvojio gem. Da vidimo, može li Đoković do brejka u čuvenom sednom gemu...

2:3 - Vrlo lak gem za Vua, koji ponovo dolazi do prednosti u ovom setu

2:2 - Spasio je dve brejk lopte Novak i došao do novog gema

1:2 - Kinez dolazi do još jednog gema, idemo dalje...

1:1 - Bilo je dosta problema, igralo se na razliku, ali je Đoković došao do gema

0:1 - I na startu četvrtog seta, Vu dolazi do gema

Treći set:

6:4 - Novak osvaja set! Đoković koristi tek četvrtu set loptu i dolazi do trećeg seta!

5:4 - Pravi brejk Novak! Sada će srpski teniser servirati za osvajanje trećeg seta

4:4 - Sada je to ponovo uradio i Novak, polako ulazimo u finalni deo trećeg seta

3:4 - Smenjuju se na servis liniji rivali, a obojica sigurno uzimaju servise

3:3 - Ali, Novak isto nastavlja po starom, ne dozvoljava protivniku da napravi brejk, siguran je na svoje servise

2:3 - Za sada nema brejka u trećem setu, Vu dolazi do još jednom gema, a sa tribina se često u ovim trenucima čuje huk "Vu"

2:2 - Izjednačio je Novak rezultat, igra se gem za gem u ovim trenucima, kao i u prethodnim setovima, kada je samo jedan brejk bio dovoljan teniserima da osvoje set

1:2 - Pogađao je neke neverovatne poteze Vu, svaka linija je bila njegova u ovom gemu, pa je tako poveo ponovo, Novak nije mogao da veruje šta rival pogađa

1:1 - Rutinski gem za Đokovića, sa nulom poravnava rezultat

0:1 - Uzima Vu prvi gem u trećem setu na svoj servis, bilo 30:30, igralo se i na razliku, ali nije dozvolio Kinez da Novak dođe do brejk lopte

Drugi set:

5:7 - Vu pravi brejk i uzima drugi set Novaku!

5:6 - Ne posustaje ni Vu, ponovo će Novak morati da servira da ostane u drugom setu

5:5 - Uspeo je Novak da izjednači rezultat, ulazimo u dramatičan finiš drugog dela igre

4:5 - Dolazi Vu do gema, moraće Novak da servira za ostanak u drugom setu

4:4 - Pa onda i ekspresan gem za Novaka, za sada 31. minut traje ovaj set

3:4 - Gem za Vua

3:3 - Ništa se ne menja za sada u drugom setu, svako uzima svoje servis gemove

2:3 - Po treći put u ovom setu Vu ima prednost u gemovima

2:2 - Novak rutinski dolazi do novog servis gema, rezultat je izjednačen

1:2 - Imao je Novak prilike da napravi brejk, ipak, ništa od toga, izvukao se Vu ovoga puta

1:1 - Ali, uzvraća i Novak vrlo brzo i poravnava rezultat

0:1 - Dominantan servis gem Jibinga Vua i to sa nulom, pa tako prvi put dolazi do prednosti u ovom meču

Prvi set:

6:4 - Velika borba se vodila, morao je Novak da spasava i višetstruke brejk lopte, ali je uspeo da osvoji gem samim tim i prvi set

5:4 - Kineski teniser je smanjio rezultat, pa će Đoković servirati za prvi set

5:3 - Potvrdio je brejk Đoković, pa će Vu servirati da ostane u prvom setu

4:3 - Drži za sada gemove na svoj servis, Jibing Vu, ali, Novak i dalje ima jedan, ali vredan brejk

4:2 - Đoković nastavlja da osvaja svoje servis gemove bez ikakvih problema, maršira ka osvajanju prvog seta

3:2 - Bio je u opasnosti Vu, imao je Novak 0:30 na servis rivala, ali je onda kineski teniser vezao četiri poena i osvojio gem

3:1 - Đoković nastavlja sigurno da igra na svoje servis gemove, dobija i treći u ovom setu

2:1 - Uzima i kineski teniser svoj prvi gem u ovom meču, pa se tako i Novakov rival upisuje na semafor

2:0 - Potvrdio je Đoković brejk na startu meča...

1:0 - Brejk! Igrao se gem na razliku, ali Novak odmah oduzima servis rivalu!

19.53 - Novak i Kinez Vu su na terenu!

19.40 - Teodora Kostović je izgubila od Arine Sabalenke sa 6:2, 6:3, pa će tako Novak i Vu uskoro na Centralni teren

19.05 - Đoković će na Centralni teren Vimbldona posle meča Srpkinje Teodore Kostović i Beloruskinje Arine Sabalenke. Arina vodi sa 6:2 u prvom setu...

18.40 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Novaka Đokovića i Jibinga Vua u prvom kolu Vimbldona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja na trećem grend slemu sezone.