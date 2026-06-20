Košarkaši Fenerbahčea odbranili su titulu šampiona Turske pošto su bili bolji od Bešiktaša sa 3:1 u seriji.

Tim Dušana Alimpijevića je dobio prvi meč, ali je prošlosezonski osvajač Evrolige pokazao karakter i dobio tri meča u nizu.

Trener Fenera Šarunas Jasikevičijus je posle finalne serije imao samo reči hvale za selektora Srbije i ekipu Bešiktaša.

- Pre svega moram da govorim o našem protivniku. Trener i igrači Bešiktaša pokazali su neverovatan karakter - rekao je Jasikevičus i dodao:

- Igrali smo u fantastičnoj atmosferi. Na teren nije bačen nijedan predmet, atmosfera je bila sjajna. Skidam kapu Bešiktašu.

Za kraj je uputio poruku navijačima Fenerbahčea.

- Više nema utakmica, vreme je za odmor. Navijači Fenerbahčea, volim vas. Idemo na plažu.