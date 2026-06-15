Tokom prenosa utakmice grupne faze između Nemačke i Kurasaa, kamere su se pre samog početka meča uključile u VAR sobu u Dalasu kako bi gledaocima predstavile sudijski tim.

U tom trenutku, australijski arbitar Šon Evans, koji je bio zadužen za VAR tehnologiju, pogledao je direktno u kameru i desnom rukom, spuštenom pored tela, napravio izvrnuti znak "OK".

Ovaj naizgled bezazlen gest odmah je zapalio društvene mreže i izazvao lavinu besnih komentara, s obzirom na to da je isti simbol pre nekoliko godina označen kao šifra i prepoznatljiv znak ekstremnih desničarskih grupa i teoretičara zavere koji zagovaraju "belu nadmoć" (White Power).

Reakcije su ubrzo stigle i sa zvaničnih adresa. Međunarodna organizacija za borbu protiv diskriminacije u fudbalu "Fare Network", koja je dugogodišnji zvanični partner FIFA i UEFA za monitoring rasizma na stadionima, oglasila se oštrim saopštenjem i zatražila momentalno odstranjivanje australijskog sudije sa šampionata.

-Naši eksperti su jasnog mišljenja da prikazani gest nedvosmisleno podseća na izvrnuti 'OK' znak rukom, koji se u globalnim krajnje desničarskim krugovima koristi kao simbol za 'White Power' (belu moć). Zbog čega bi VAR sudija koristio ovaj simbol na globalnom sportskom događaju u sekundi kada zna da su sve kamere uperene u njega? Zaključak je da je namerno poslao ekstremistički neonacistički simbol. Smatramo da ovaj zvaničnik ne bi smeo da ima bilo kakvu dalju ulogu na ovom Svetskom prvenstvu - navodi se u saopštenju organizacije "Fare".