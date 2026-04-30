Majk Meloun je nedavno postao prvi trener Univerziteta u Severnoj Karolini, a svestan da Evropa poseduje ogroman kvalitet – uputio se u jedan od najvećih rasadnika mladih košarkaša.

Nekadašnji NBA šampion je došao na završni turnir juniorske lige španskog prvenstva, gde uživo posmatra i analizira potencijalne kandidate za odlazak na njegov koledž.

Među igračima na koje Meloun posebno obraća pažnju je svakako Nikola Kusturica, koji predvodi Barselonu i jedan je od ključnih igrača katalonskog tima, što je dokazao i kroz prvi tim.

Istovremeno, Andrej Bjelić, bronzani sa Evropskog prvenstva do 18 godina, brani boje madridskog Reala, a Matija Lukić je deo Saragose i svi se nalaze u fokusu na pomenutom takmičenju.

Zanimljivo, u grupi igrača koja je na skeneru Melouna se nalazi i Džadin Šilb, sin nekada bivšeg igrača Zvezde – Blejka Šilba. Tu je i Stefan Joksimović iz Baskonije, inače naslednik Nebojše Joksimovića, nekada asa Hemofarma.