Karlik Džons ostaje u Partizanu! Sjajni plejmejker će potpisati dvogodišnji ugovor sa srpskim i regionalnim šampionom, na osnovu kojeg će zaraditi 5.000.000 evra, navodi Sport klub.

Reprezentativac Južnog Sudana je najbolji košarkaš crno-belih i apsolutni prioritet kluba je bio da ga zadrži, u čemu je uspeo.

Džons je veliki deo sezone propustio zbog povrede pete, što je i te kako uticalo na sezonu "parnog valjka".

Odmah po povratku na teren je pokazao o kakvom se igraču radi i bio je MVP prošlog meseca u Evroligi.

Takođe, bio je najzaslužniji za pobedu nad Crvenom zvezdom u četvrtak, kada je postigao 26 poena.

Za njega je postojalo i interesovanje drugih klubova, međutim, Partizan je očigledno pobedio u ovoj trci.