Fudbaleri OFK Beograda se vraćaju kući. "Romantičari" će sve naredne utakmice kao domaćini igrati na svom Omladinskom stadionu, koji sada blista kao nikad pre, a detalje otkriva generalni direktor kluba Balša Terzić.

Ozbiljna rekonstrukcija je izvršena, postavljene su nove stolice na tribinama, obnovljena je VIP loža, izgrađena još jedna sa restoranom po najvišim standardima, tu su i LED reflektori…

- Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja izuzetno važan trenutak za naš klub, navijače i ceo sportski kolektiv. Nakon perioda rada i ulaganja, dočekali smo da se vratimo na Karaburmu, tamo gde pripadamo - ističe generalni direktor kluba Balša Terzić.

On detaljno objašnjava šta je sve novo izgrađeno ili rekonstruisano na Karaburmi.

- U proteklom periodu sprovedena je ozbiljna rekonstrukcija stadiona. U potpunosti je obnovljena zapadna tribina, rekonstruisani su sanitarni čvorovi na celom objektu, a postavljena su i nova sedišta na istočnoj i zapadnoj tribini. Posebna pažnja posvećena je unapređenju uslova za goste i partnere, obnovljena je VIP loža na zapadu, dok je na istočnoj strani izgrađena potpuno nova VIP loža sa restoranom koja je urađena po najvišim standardima. Rekonstruisane su i svlačionice, koje danas spadaju među najlepše u Srbiji - naglašava Terzić.

Takođe, od sada će OFK Beograd na Omladinskom stadionu moći da igra i u večernjem terminu, a promene se ne tiču samo kluba i igrača, već i oniih koji ga prate.

- Takođe, izgrađen je moderan media centar za potrebe novinara, a stadion je opremljen najsavremenijim LED reflektorima u skladu sa UEFA standardima, čime su stvoreni uslovi za organizaciju utakmica na najvišem nivou“. Otkrio je Balša Terzić i koju utakmicu će „romantičari“ prvu odigrati na svom terenu, i pozvao verne navijače da ispune tribine. „Prvu utakmicu na našem stadionu odigraćemo protiv Radnika Surdulice u četvrtak. Verujem da će naši navijači prepoznati značaj ovog trenutka i bez obzira na radni dan pozivamo ih da dođu u što većem broju da zajedno otvorimo novo poglavlje u istoriji kluba - zaključio je generalni direktor Balša Terzić.