Janik Siner je pred početak turnria u Monte Karlu govorio o prelomnim trenucima u karijeri. Italijanski teniser je izdvojio dva momenta koja su, kako kaže, obeležila njegov profesionalni uspon.

- Prvi važan trenutak je kada sam stigao do prvog mesta 2024. godine. Drugi je bio kada sam osvojio Vimbldon. To za mene nije bio čak ni san. Kada sam bio mlađi, delovalo je nerealno da osvojim tako veliki turnir - istakao je Siner.

Kako je karijera napredovala, tako je raslo samopouzdanje, što mu je pomoglo da ostvari neverovatne rezultate.

- Kako ideš dalje, počinješ da veruješ u sebe i pokušavaš da budeš bolji. Osvojiti tu titulu pred roditeljima, bratom i prijateljima – to je sigurno najsrećniji trenutak koji sam doživeo na teniskom terenu.

Priznao je Siner da je vrlo lako mogao da završi van sporta.

- Realno, verovatno bih radio u kuhinji sa tatom (da nisam teniser). On je kuvar, tj. ranije je radio kao kuvar. Nisam mogao da zamislim sebe kao profesionalnog skijaša iz određenih razloga. Mislim da bi nešto realno bilo da radim u kuhinji sa ocem i da tamo imam veće ambicije.

Posebno je iznenadio kada je govorio o ritualima koji ga prate svakodnevno – od toga da uvek prvo veže desnu patiku, do neobičnih i krajnje bizarnih navika pred mečeve.

- Obično idem u isti toalet. Ali zavisi od godine – ako prethodne nisam igrao dobro, menjam.

Kada nije na terenu, fokus mu je na oporavku i disciplini, a san ima posebno mesto u njegovoj rutini.

- Uvek pokušavam da spavam barem devet sati, iako to nije lako zbog rasporeda - zaključio je Janik Siner.