Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je pred njegovom ekipom teško gostovanje jer Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi.



Branilac titule u ABA ligi sutra od 18 časova gostuje u Podgorici u meču šestog kola Top 8 faze ABA lige. Partizan se nalazi na prvoj poziciji Top 8 faze ABA lige sa skorom 19-2, dok je Budućnost na podeli trećeg mesta sa Zvezdom sa učinkom 16-5. U prethodnom susretu u ovom delu takmičenja Partizan je slavio rezultatom 98:82.



-Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobede - istakao je Penjaroja.



Košarkaš Partizana Šejk Milton je svestan da njegovu ekipu čeka teško gostovanje.



-Verujem da nas očekuje dobra utakmica. Ukoliko od početka budemo fokusirani i sprovedemo u delo ono što smo pripremali, mislim da imamo dobre šanse. Posle veoma emotivnog meča u kom smo pobedili Crvenu zvezdu u Evroligi, biće važno da dobro otvorimo utakmicu - rekao je Milton.