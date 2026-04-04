Partizan sutra od 19 časova dočekuje Čukarički u meču 29. kola Superlige Srbije.

- Ispred nas je nova obaveza protiv Čukaričkog. Može da se kaže da je to derbi kola i ovog dela šampionata. Obe ekipe ulaze sa motivima. Obe ekipe su u poslednje dve utakmice podigle formu. Čukarički je osvojio četiri boda protiv timova iz samog vrha tabele, nerešeno sa Novim Pazarom i pobeda protiv jako dobrog Železničara iz Pančeva. I mi smo opet, posle tri poraza, prekinuli taj negativan niz, počeli sa dopisivanjem bodova, pobedili jednu i odigrali jednu nerešeno. Na nama je da nastavimo dalje da radimo ono što smo radili i da se kroz taj rad oseti napredak u igri - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Blagojević odlično poznaje trenera Čukaričkog Marka Jakšića.

- Jakšić je ostavio jako dobar utisak u Radniku iz Surdulice. On je dete Radničkog sa Novog Beograda. Znamo se još iz tog perioda. Jakšić je doneo, pre svega, poboljšanje onoga što Čukarički već svakako ima i on na tome insistira. Jasno mi je, to je ta agresivnost, to je ta disciplina, visok ritam i intenzitet. I to je ono što je njihov najveći kvalitet, pored individualnog kvaliteta koji nesumnjivo poseduju. Po mom mišljenju, oni spadaju u top pet ekipa naše lige - naglasio je Blagojević.

Posle prethodnog meča protiv Čukaričkog i poraza 4:1 na Banovom brdu Blagojević je bio smenjen.

- Ta utakmica je bila specifična, došla je za nas usred ispadanja iz Kupa od Mačve. Mi smo u tu utakmicu ušli možda nedovoljno pripremljeni za ono što smo dobili od Čukaričkog, a to je bila jako agresivna i intenzivna igra. Onda se desio taj splet okolnosti da primimo tako dva gola. Ako se sećate, prva je zakačila Nikolu Simića posle šuta, pa promenila pravac i prevarila golmana, drugi je slučajno pogađanje u ruku, penal, 2:0. Mi promašimo posle kornera šansu preko Roganovića, onda na vreme postignemo gol preko Zubairua, imali smo neke šanse, na kraju smo krenuli u totalni rizik, možda to nismo dobro kontrolisali i onda se završilo tako neprijatno, sa tih 4:1. Nikakav motiv revanša ili osvete ne postoji - naveo je Blagojević.

Atmosfera u klubu i problemi u upravi nisu tema za Blagojevića i njegove izabranike.

- Jasno nam je šta se dešava. Pokušavamo da budemo izolovani. To nije tema razgovara unutar naše kancelarije. Niti ja, niti igrači to ne potenciramo. Ne osećam nikakvu tenziju sa bilo koje strane. Danko Lazović dolazi svaki dan, Predrag Mijatović i Rasim Ljajić dolaze ponekad u Teleoptik. Naši razgovori se svode isključivo na sport i teren - zaključio je Blagojević.