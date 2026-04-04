Fudbaleri Mančester sitija su na dominantan način obezbedili plasman u polufinale FA kupa.

Siti je na svom terenu deklasirao Liverpul sa 4:0 i tako izborio mesto među četiri najbolja tima u ovom takmičenju.

Očekivalo se da sve pršti u duelu velikih rivala, ali je na "Etihadu" postojao samo jedan tim. Siti je od početka do kraja bio mnogo bolji rival i potpuno zasluženo ide dalje.

Utakmicu je u potpunosti obeležio Erling Haland koji je postigao tri gola. Prvi je pao u 39. minutu, kada je norveški napadač iskoristio penal, a u samoj završnici prvog poluvremena je duplirao prednost Sitija na asistenciju Semenja.

Semenjo je u 50. minutu povisio na 3:0, a Haland je fantastičnu partiju krunisao još jednim golom sedam minuta kasnije, čime je postavio konačan rezultat.

Liverpul je u 64. minutu imao priliku da smanji zaostatak, ali jeTraford odbranio penal Salahu.

U preostala tri četvrtfinala sastaju se Čelsi – Port Vejl (18.15), Sautempton – Arsenal (21.00) i Vest Hem – Lids (nedelja od 17.30).

Žreb je na programu u nedelju, a polufinalne utakmice će se odigrati 24. i 25. aprila na "Vembliju".