Kendrik Nan je sa 21 poenom predvodio grčki klub ka pobedi, a po 12 su dali Matijas Lesor i Ti Džej Šorts.



Žan Montero je sa 15 poena bio najefikasniji u Valensiji, 12 je dao Žan Montero, a 11 Kameron Tejlor.

U veoma neizvesnom meču dve sekunde pre kraja Nan pogađa jedno od dva slobodna bacanja za konačan rezultat, pošto je domaćin loše izveo poslednji napad i nije uspeo čak ni da šutne na koš.

Drugi meč četvrtfinalne serije igraće se u četvrtak takođe u Valensiji.

Plasman na Fajnal for u Atinu obezbediće klub koji prvi stigne do tri pobede.