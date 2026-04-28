Sabalenka je lako dobila prvi set, sa dva brejka.

U drugom setu Baptist uzvraća, pravi čak tri brejka, a gubi samo jedan servis, i tako uvodi meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu kod vođstva 5:4, na servis Amerikanke, Sabalenka ne koristi čak pet meč lopti.

U taj-brejku je Beloruskinja imala i šestu meč loptu, ali ni nju nije iskoristila, ali zato Amerikanka koristi drugu meč loptu i tako stiže do polufinala.

Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve. Ruskinja je ranije danas pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 2:0.

U preostala dva četvrtfinala sutra igraju Karolina Pliškova i Anastasija Potapova, odnosno Marta Kostjuk i Linda Noskova.