Mladi bek u redove Subotičana stiže iz Loznice, za koju je prošle sezone odigrao 26 utakmica i postigao dva pogotka.

Motika iza sebe ima zanimljiv fudbalski put, pošto je prošao omladinsku školu minhenskog Bajerna, a potom je nastupao za Crvenu zvezdu, Grafičar i slovenačku Olimpiju.

Perspektivni defanzivac sa Spartakom je potpisao ugovor na tri godine i predstavljaće još jednu opciju za stručni štab u odbrambenoj liniji.

Klub iz Subotice nastavlja sa formiranjem ekipe za novu sezonu, a očekuje se da u narednom periodu bude još promena u igračkom kadru.