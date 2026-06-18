Katolički sveštenik iz Splita Ante Žderić prokomentarisao je izjavu selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića koji je rekao da Bog voli Hrvate, javlja hrvatski T-portal.

Dalić voli sebe da predstavi kao velikog vernika, pa tako stalno daje izjave kako je Bog uz njih.

Uz to, pred svako veliko takmičenje na kojem njegov tim učestvuje ide peške na hodočašće Gospi u Međugorju.

Međutim, mnogo toga u njegovom ponašanju i retorici se ne podudara sa osnovnim pravilima hrišćanstva, zbog čega je dobio žestoku kritiku od splitskog sveštenika Anta Žderića. On ga je podsetio da u hrišćanstvu ne postoji razlika među ljudima jer smo pred Bogom svi isti.

- Ne, vera ne vodi ka pobedi na Svetskom fudbalskom prvenstvu, nego večnom spasenju i gledanju Božije slave. Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko takmičenje, što umesto objektivnog i profesionalnog rasuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobedi vodi u ekstazu, a u porazu od odricanja od dojučerašnjih idola.

Fudbal nije kompenzacija za nacionalne istorijske traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo ‘najluđi’ niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim se završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.

Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a fudbalski selektor nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportistima - poručio je don Žderić.

Podsećamo, Hrvatska je na startu Mundijala poražena od Engleske sa 4:2. U drugom kolu "kockasti" igraju protiv Paname koja je minimalnim rezultatom izgubila od Gane.