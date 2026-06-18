Lionel Mesi je odigrao spektakularnu utakmicu u prvom kolu Svetskog prvenstva protiv Alžira. Argentina je slavila sa 3:0, a kapiten branioca titule je postigao sva tri gola, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste strelaca na Mundijalima.

Meč su obeležile i suze po mnogima najboljeg fudbalera svih vremena nakon prvog gola. Mislilo se da je to bog rekorda, ali je u pitanju nešto drugo.

Naime, otac Lionela Mesija, Horhe, nije baš najbolje i cela porodica vodi brigu o njemu. To je upravo i slomilo Mesija koji je zaplakao, a sada se oglasila i njegova porodica.

- U ovom trenutku nalazi se pod medicinskim nadzorom, oporavlja se i beleži povoljan napredak u okviru stanja kroz koje prolazi. Povodom izveštaja, glasina i spekulacija koje su se pojavile u poslednjim satima, porodica želi da izrazi duboku zabrinutost zbog nedostatka osećajnojsti, poštovanja i diskrecije sa kojim su neki pojedinci pristupili pitanju koje je isključivo privatna porodična stvar.

- Porodica takođe želi da naglasi da samo najuži članovi porodice imaju tačne i proverene informacije o Horheovom stanju. Stoga, bilo kakva verzija, izjava ili informacija koja ne dolazi direktno od porodice i njenih zvaničnih kanala ne treba da se smatra validnom ili istinitom. U ovakvim trenucima molimo za odgovornost, razboritost i humanost. Zdravlje jedne osobe i mir njenih najbližih ne bi smeli da budu predmet spekulacija ili neodgovornog medijskog izveštavanja.

- Iskreno zahvaljujemo na iskazima podrške, poštovanja i brige koje smo dobili i molimo da se poštuje privatnost, poverljivost i lični prostor Horhea, kao i cele njegove porodice tokom ovog procesa. Sve relevantne informacije biće blagovremeno saopštene od strane porodice putem odgovarajućih kanala. Hvala na razumevanju - stoji u saopštenju porodice Mesi.