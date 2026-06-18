Fudbaleri Hrvatske izgubili su od Engleske sa 4:2 na startu Svetskog prvenstva. Odigrali su "vatreni" dosta hrabro u prvom poluvremenu i bili ravnopravni jednom od glavnih favorita za titulu. Ipak, u drugom poluvremenu Hrvatska je bila potpuno nemoćna, sve slabosti su isplivale na površinu, pa je "gordi albion" lako slavio.

Hrvate u drugom kolu čeka meč sa Panamom koja je u prvom kolu izgubila od Gane sa 1:0.

Selektor Paname Tomas Kristijansen se ne plaši Hrvatske i pun je optmizma.

- Naš tim ima kvalitet i može da odigra dobru utakmicu protiv Hrvatske. Svesni smo njihove snage, ali nikad se nismo bojali nijednog suparnika, pa tako nećemo ni Hrvatske - poručio je Kristijansen.

Danac odrastao u Španiji, a koji sada vodi tim Paname nije se pokolebao nakon gola Kejleba Jirenkija u petom minutu sudijske nadoknade meča sa Ganom.

- Nema više vremena za tugovanje. Ovo je turnir od tri utakmice, a prva je već iza nas. Ako želimo da ostanemo u igri, moramo protiv Hrvatske da ostvarimo dobar rezultat - izjavio je on.

Utakmica između Hrvatske i Paname igra se 24. juna.