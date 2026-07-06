Fudbal je divna, najvažnija "sporedna stvar na svetu", ali... Iz godine u godinu, udarci za ovaj sport su sve bolniji... Posle svega što se odvijalo na Svetskom prvenstvu, desilo se ono najgore.

Fudbal, kao i ljudi koji ga vode, izgubili su svoj integritet...

Fudbal je doživeo jedan od najtežih udaraca, fudbal je ponižen. Momenat kada je Folarin Balogun "pomilovan" za crveni karton, i to na poziv Bele kuće zakopao je sve principe, pravila i suštinu fudbalske igre koju vole milijarde ljudi širom sveta.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp intervenisao je u ime američkog fudbalera Folarina Baloguna, čija je suspenzija zbog crvenog kartona ukinuta što mu omogućava da igra narednu utakmicu Svetskog prvenstva protiv Belgije.



Balogun, koji je sa tri postignuta gola najbolji strelac reprezentacije SAD na Svetskom prvenstvu, dobio je direktan crveni karton u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine nakon što je nespretno nagazio na skočni zglob Tarika Muharemovića.

Crveni karton automatski povlači suspenziju od jedne utakmice, ali je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) u nedelju objavila da je suspenzija ukinuta, što je izazvalo pohvale Trampa i bes u taboru reprezentacije Belgije.

Tramp je pozvao predsednika Fifa Đanija Infantina posle utakmice tražeći da FIFA preispita crveni karton, navela je za agenciju AP osoba upoznata sa tim pozivom koja je govorila pod uslovom anonimnosti jer nije ovlašćena da javno govori o ovom pitanju.

Fudbalski savez Belgije je saopštio da je "zaprepašćen" tom odlukom, dok je selektor Belgije Rudi Garsija ismejao.