Fudbaleri Crvene zvezde završili su glavni deo priprema i sada ih čeka još generalka protiv Zenita u Rusiji i početak Superlige Srbije 18. jula.

Do prve zvanične utakmice verovatno da će biti još dolazaka, ali i odlazaka sa "Marakane". Prvi u redu da napuste klub su Daglas Ovusu i Mahmudu Badžo.

Dva igrača zbirno plaćena 5.700.000 evra nisu pokazala očekivano u Zvezdi, ali ih se neće odreći Dejan Stanković tek tako. Oni bi uskoro trebalo da zajedno odu na pozajmicu u OFK Beograd što je potvrdio i sportski direktor "romantičara" Andrej Mrkela.

- Pa, radimo i na tome. Ukoliko se bude ukazala prilika, sigurno su to dva igrača profila koji tražimo i da ćemo reagovati. Za sada, to još nije blizu realizacije.