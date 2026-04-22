Čelsi je sinoć na gostujućem terenu izgubio od Brajtona 0:3 i pao je na sedmo mesto na tabeli.

Uprava Čelsija je prošle sedmice javno i privatno podržala Roseniora, ali danas podrška nije stigla, naveli su izvori za Bi-Bi-Si (BBC).

Pored toga, smatra se da brojni igrači nisu uvereni u 41-godišnjeg trenera, koji je pre tri meseca iz Strazbura prešao u Čelsi.

Igrači danas imaju slobodan dan, ali je uprava kluba u trening centru. Smatra se da se pozicija trenera interno razmatra kao deo niza opcija nakon poraza, koji je dodatno narušio cilj u ovoj sezoni - plasman u Ligu šampiona.

Navijači su kritikovali Roseniora, a on je javno kritikovao igrače posle utakmice protiv Brajtona, rekavši da je poraz "neodbranjiv i neprihvatljiv".



Čelsi je izgubio petu uzastopnu utakmicu u ligi bez postignutog gola, što se ekipi desilo prvi put posle 1912. godine.

Četiri kola pre kraja Čelsi zaostaje pet bodova za petim mestom, poslednjim koje vodi u Ligu šampiona.



Čelsi će u nedelju na Vembliju igrati u polufinalu FA kupa protiv Lidsa.