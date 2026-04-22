Oni su pretrpeli poraz od Barselone u plej-inu u Blaugrani sa 80:72. Posle ovog meča je trener Saša Obradović rekao da to za njega nije razočaranje, ali, tako ne misli i bivši košarkaš ovog tima.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić je sada govorio o tom meču, gde je pojasnio čitavu situaciju. On je rekao da takođe nije razočaran, ali, da za to postoji ogroman razlog.

- Nisam razočaran iz dva razloga. Razočaranje sam doživeo mnogo ranije od ove utakmice s Barselonom. Još pre dva meseca Zvezda je izgubila energiju i iskru koja ju je krasila tokom godine, pa je već tada bilo upitno hoće li ostvariti ciljeve. Utakmica s Barsom bila je samo potvrda… neću reći razočaravajućeg, ali skeptičnog osećaja koji sam imao pre mesec i po dana - počeo je Aleksić za beogradski medij.

On je ukazao i na to šta je potrebno da ekipa napravi iskorak.

- Za iskorak je potrebno da cela ekipa ima iskustvo sa stručnim štabom na čelu. Uz Nikolu Kalinića, Saša (Obradović) jedini ima iskustva igranja plej-ofa u Evroligi, ostali se još dokazuju da budu igrači vrhunskog nivoa u Evroligi. Treba da budemo realni. Batler jeste osveženje, nešto novo u Evropi, Miler-Mekintajer nije igrao plej-of Evrolige, Odželej takođe, Izunduu je ovo prva sezona u Evroligi, Nvora je bio epizodista u Efesu… Kad poredimo s ekipama koje su prošle, moramo da budemo realni, Zvezda nema mnogo takvih igrača u sastavu.

- To donekle jeste opravdanje, i Zvezda je drugu godinu u kontinuitetu u doigravanju, što nije za potcenjivanje kad vidimo koliko je jaka Evroliga, uz nove učesnike. Ipak, mora da se uradi nešto za stepenicu više. Da bi se posle Kupa igralo bolje, mora da se urade mnoge stvari – da se ne bavimo time ko ostaje, a ko odlazi, već da se tada znaju lider i kosturi tima, što je ove godine izostalo.

Ukazao je Aleksić i na jedno pitanje koje se mora postaviti, a to je šta je sa Ognjenom Dobrićem?

- To je jedno od glavnih pitanja koje mora da se postavi Saši Obradoviću. Mi ostali samo možemo da nagađamo. Dobrić da ne dobije šansu, a utakmica od starta u minusu… Mora da se postavi to pitanje. Da ne pričamo o Davidovcu, koji nije u 12, a pogodio je za pobedu prošle godine u Barseloni.