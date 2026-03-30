Nakon povrede Rafinje, sva pažnja katalonske javnosti je na Markusu Rašfordu.

Engleski internacionalac dobiće priliku da dokaže i pokaže da je zaslužio da ostane u Barseloni.

Katalonski tim i Mančester junajted sklopil su sporazum, transfer bi iznosio 30 miliona evra, ali tu postoji problem koji bi mogao Rašforda da “gurne” u Seriju A, ili čak u Ligu 1.

Naime, Barselona mora da ostane u okviru finansijskog fer-pleja La Lige, ako se to ne desi, ili ako Rašford do kraja sezone ne ispuni očekivanja uprave, u redu za njegov potpis stoje Milan i PSŽ.

Rosoneri su spremni da izdvoje 30 miliona evra, baš kao i “sveci”.

Rašford je ove sezone na 39 mečeva postigao 10 golova i zabeležio 13 asistencija.