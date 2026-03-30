Iz FK Partizan su na saopštenje Predraga Mijatovića odgovorili na isti način - saopštenje.

-Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obaveštavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspešnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmerene isključivo na ispunjenje zahteva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u sredu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti - poručili su iz Humske.