Kejtlin Klark (24) dominira od ulaska u žensku NBA ligu pre dve sezone.

Tada ju je ekipa Indijane draftovala kao prvi izbor. Mlada košarkašica, privukla je u međuvremenu i pažnju srpske javnosti izjavom o Nikoli Jokiću.

– Neki igrači bi bili zadovoljni time da imaju poneki tripl dabl tokom sezone, a on takav učinak ima u proseku. Radi to cele godine. On je moj omiljeni igrač kojeg pratim, verovatno i najbolji na svetu - rekla je Klark.

Ubrzo je i Somborac reagovao na njene reči.

– Imamo istog agenta, zato je to rekla - rekao je srpski centar nasmejavši novinare.