U Beogradu se danas u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) održava nacionalni forum "Budućnost srpskog sporta" na kom se diskutuje o tome u kom pravcu bi trebalo da ide srpski sport u narednoj deceniji.

Zbiljić je na panelu "Klupski sport kao generator rasta" objasnio zašto je Mihailo Ivanović, koji sada igra za Milvol, morao da ide na pozajmicu u Sampdoriju.

"Ivanović nije igrao, jer je na njegovom mestu bio Jovan Milošević. Ja sam ga lično zamolio da ode na pozajmicu u Sampdoriju, a onda kad se vratio, teške razgovore sa trenerom da se vrati u ekipu. Evo ga sad, igra u Čempionšipu. Kad smo prošle sezone ostali bez Evrope u poslednjem kolu, porazom od Partizana, on je bio prvi koji me zvao. Sav uplakan, molio me da nastavimo sa projektom i da se to ne raspadne. To je jedan od mojih najvećih uspeha", izjavio je Zbiljić.

On je objasnio kako je Vojvodina ostvarila dobre rezultate u poslednjih nekoliko meseci.

"Potreban je marketing. Hvala Baki Prasetu, to je bio sjajan marketinški potez Vojvodine. Doveli smo mnogo mladih na utakmice, punimo stadione, dolazimo do pobeda... Praktično imamo četiri-pet hiljada gledalaca svaki put kada smo domaćini. Nadam se da će taj trend da se nastavi", istakao je predsednik Vojvodine.

Zbiljić je rekao da Vojvodina ima velike planove za budućnost.

"Vojvodina ima budžet 11 miliona evra, s tim da će sledeće sezone biti 14,5 miliona. Ove ne možemo da uzmemo titulu, što je bio cilj, ali nastavljamo podizanje budžeta, uz jačanje omladinske škole u koju ulažemo. Na leto imamo ideju da dovedemo dva zvučna pojačanja, ne samo za klub, već i Superligu", istakao je prvi čovek Vojvodine.

Zbiljić je naveo da je Vojvodina u ovom trenutku klub broj dva u Srbiji.

"Daleko smo ispred Partizana, dok smo na dve oktave od Crvene zvezde. Velika razlika je u budžetu, potrebno nam godinu-dve da ih stignemo", naglasio je Zbiljić.