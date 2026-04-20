Crveno-beli u utorak od 20.45 gostuju Barseloni.

-Nemam posebne rituale, trudim se da budem fokusiran na utakmicu koja sledi, mislim da je tim fokusiran, zna važnost, znaju šta nam donosi pobeda u Barseloni, potencijalni plej-of. Svi su svesni toga, mislim da je ekipa spremna za takve mečeve, samo da ekipa to energetski isprati, biće u redu - rekao je Dobrić i dodao:

-Utakmica kao utakmica, u takvom smo ritmu da igramo na dva-tri dana, ništa nam drastično nije novo. Neke sitne povrede su oporavljene, nadam se da će svi biti spremni - dodao je Dobrić.

O utakmici protiv Partizana nije previše govorio.

-Pokušavamo da odigramo najbolje moguće svaku utakmicu, probamo da izbegnemo povrede. Ovu smo izgubili, već sutra je nova utakmica, nemamo previše vremena da razmišljamo o tome, imali smo i neke povrede o kojima smo morali da mislimo - zaključio je Dobrić.