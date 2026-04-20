Crveno-beli u utorak (20.45) gostuju u Kataloniji u meču koji bi umnogome mogao da odredi da li će ova sezona biti upamćena po dobrom.

Evroliga je poverenje poverila Nemcu Robertom Lotermozeru, a sa njim će sarađivati Francuz Mehdiju Difali i Litvanac Gitis Vilijus.

Na Malom Kalamegdanu se dobro sećaju Lotermozera i to baš sa meča protiv Barselone. Pre dve godine je u finišu susreta dva tima pregledao snimak kada na to nije imao pravo.

Iz Evrolige su kasnije potvrdili da je na tom meču napravljeno čak sedam krupnih grešaka.

Sa tim izuzetkom, reč je o trojici iskusnih sudija koje su delile pravdu i na prošlogodišnjem Fajnal-foru.