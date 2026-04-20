U finišu kada je zakucao posle ofanzivnog skoka, videlo se po njegovoj reakciji koliko mu znači to, a u razgovoru za Mozzart sport je i objasnio takvu svoju reakciju.

-Zato što stalno udaraju i hvataju ljude za ruke. Imam osećaj da kada ja to radim, sudije sviraju odmah faul, a kada oni to rade – prođu nekažnjeno. I to baš mrzim.

Upitan je i o sudijskim kriterijumima u Evroligi i ABA ligi.

-Isto mi je. Ne mislim da su problem sudije, već način na koji se igra. Stalno mašu rukama, udaraju laktovima. Naravno, ne rade to samo oni – svi to rade, i mi takođe. Ali emocije preovladaju kod mene u ovakvim utakmicama pred našim navijačima.

Dodaje da pokušava da kontroliše reakcije, iako to nije uvek lako.

-Trudim se da ostanem miran, posebno u poslednje vreme pokušavam da ne igram na način na koji drugi igraju protiv mene. Stalno me udaraju, ali dobro… to je deo košarke, možda čak i znak poštovanja.

Jedan faul ga je posebno pogodio.

-Uspevam uglavnom, ali večeras sam bio baš blizu da izgubim živce. Svirali su mi faul koji nije imao nikakvog smisla – držao sam ruke visoko iznad glave da sudija vidi da ne radim ništa, ali opet nije pomoglo.

Na kraju, Fernando ističe da razume kontekst i težinu utakmica koje igra u Srbiji.

-Nije to loš način igre, samo je teško ostati ravnodušan. Emocije su jake u ovakvim mečevima. Svestan sam tradicije i kulture večitog derbija u Srbiji, navikao sam se.