Ostalo je još oko mesec dana do završnog turnira Evrolige, ne zna se još ni ko će sve učestvovati u plej-ofu, a kamoli na Fajnal-foru, ali – sve karte za događaj sezone u OAKA Areni su rasprodate!

Kompletirana je uspešno i četvrta faza javne prodaje, pa više nema ulaznica za F4 u Atini.

Ogromno interesovanje bilo je vidljivo već u prvom prodajnom talasu u februaru, kada se više od milion navijača priključilo platformi za kupovinu, a početni kontingent ulaznica rasprodat je za manje od pet minuta.

I naredne faze prodaje prošle su identično – druga i treća runda planule su gotovo momentalno, dok je poslednja šansa za kupovinu karata tempirana između kraja ligaškog dela i početka plej-ina, kako bi i navijači timova koji su ostali u trci mogli da obezbede mesto na završnom turniru.

Fajnal-for vikend počinje u petak, 22. maja, polufinalima u 18.00 i 21.00, dok je finale zakazano za nedelju, 24. maja u 21.00, nakon utakmice za titulu u juniorskoj Evroligi.