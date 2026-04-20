Majkl Olise je pre dve godine prešao iz Kristal palasa u Bajern Minhen za 53 miliona evra i potpuno je eksplodirao u dresu Bavaraca.

Trenutno važi za jednog od najboljih igrača na svetu i teško je pretpostaviti gde su limiti njegovog napretka.

Tim putem sad želi da ide još jedna zvezda Premijer lige.

U pitanju je Entoni Gordon, koji na leto želi da napusti Njukasl i da pređe u klub koji se konstantno takmiči na visokom nivou u Ligi šampiona.

On je stigao na sever Engleske pre tri i po godine za 50 miliona evra iz Evertona, a ove sezone je postigao čak 10 golova na 12 utakmica u Ligi šampiona.

Kako prenose fudbalski mediji, on je veoma zainteresovan za prelazak u Minhen jer vidi šta se desilo sa Oliseom. S obzirom da je u klubu već Englez Hari Kejn, ne bi trebao da bude problem da se privikne na Minhen.