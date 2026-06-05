Događaj je upriličen u sportskog hali Dr Zoran Đinđić u tom gradu, a prisutne je pozdravio Božidar Cekić predsednik Saveza invalida rada Srbije.



Manifestacija je organizovana uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa ciljem da se kroz sport, druženje i socijalizaciju promovišu jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Ispred Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, turniru je prisustvovala i Tijana Lukić.

Iako su se takmičari nadmetali u disciplinama koje zahtevaju preciznost, koncentraciju, strpljenje i dobru strategiju, učesnici ističu da je najvažniji deo ovakvih susreta upravo druženje.



Mnogi od njih kažu da su se na sličnim manifestacijama rodila velika prijateljstva, pa čak i kumstva. Pikado je doneo mnogo uzbuđenja i neizvesnosti, šah je pokazao znanje i taktičko razmišljanje, dok su domine još jednom potvrdile da su dobra koncentracija i mirna ruka važni koliko i sportski duh.

Takmičari poručuju da ovakvi susreti za njih predstavljaju priliku da se opuste, izađu iz svakodnevnih briga i provedu vreme sa ljudima koji se međusobno razumeju i podržavaju. Organizatori naglašavaju da ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose većoj vidljivosti osoba sa invaliditetom u zajednici i podstiču njihovo aktivno učešće u sportskom i društvenom životu.

Za organizaciju ovog sportskog turnira Ministarstvo je izdvojilo 350.000 dinara, dok je Savez invalida rada Srbije u 2026. godini podržan sa ukupno 11 miliona dinara.

Takmičenje je završeno dodelom priznanja najuspešnijima, ali su, kako su istakli organizatori, pobednici svi koji su učestvovali. Poruka iz Prokuplja bila je jasna - volja, trud, zajedništvo i prijateljstvo imaju vrednost koja se ne meri samo medaljama.

U ŠAHU 1.mesto osvojila je Opštinska organizacija invalida rada Boljevac.

U kategodiji DOMINE, 1.mesto Opštinska organizacija invalida rada Aleksinac.

PIKADU za žene, 1.mesto Opštinska organizacija invalida rada Caribrod-Dimitrovgrad

U PIKADU za muškarce 1.mesto Udruženje invalida rada Trgovište.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, pokrenuo je, u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, krovnom organizacijom invalidskog pokreta u Republici Srbiji, Kampanju „SRBIJA BEZ BARIJERA”.