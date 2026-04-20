Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se na korak od devete uzastopne titule šampiona Srbije. Crveno-beli bi mogli već ove nedelje i matematički da obezbede naslov prvaka, a uporedo se prati i rasplet situacije kada je reč o direktnom plasmanu u Ligu šampiona.

Šampioni sa najvećim koeficijentom iz zemalja bez direktnog mesta u evropskoj eliti su kandidati, a Zvezda je šesta u redu za čekanje. Klub iz Ljutice Bogdana je tokom vikenda saznao dve sjajne i jednu jako lošu vest.

Olimpijakos, Rendžers, Šahtjor, Ferencavaroš, Midtjiland i PAOK su ekipe iznad Zvezde koje bi u slučaju titula mogle do LŠ. Ukrajinci bi do kraja sezone mogli i da skoče, pošto su i dalje kandidati da osvoje Ligu konferencije, s obzirom na to da su prošli u polufinale.

Ono što raduje Zvezdu jeste situacija u Grčkoj, gde je AEK sinić savladao PAOK sa 3:0 i tako napravio džinovski korak ka tituli. Tim Marka Nikolića na četiri kola do kraja ima pet bodova više od kluba iz Pireja.

Dalje, u Škotskoj se tokom vikenda igrao Kup, tako da nije bilo promena pred start plej-ofa, gde je Harts prvi sa bodom više od Rendžersa, odnosno tri od Seltika, ali onda dolazimo loših vesti iz Ukrajine, gde se kristališe rasplet posle kiksa.

Čerkasi je izgubio od ekipe Kolos Kovalivka sa 1:0 i tako je sebi značajno umanjio šanse za titulu. Ovaj tim ima isti broj bodova kao Šahtjor, ali klub iz Donjecka ima dva meča manje. Treba napomenuti da jedan igra ovog ponedeljka i preuzeće prvo mesto ukoliko ne izgubi.

Druga sjajna vest je stigla iz Mađarske gde je Đer golom Kevina Banatija pobedio Ferencvaroš 1:0 i tako tri kola do kraja ima tri boda više, uz bolji međusobni skor.

Kada je reč o Danskoj, lider Orhus i drugoplasirani Midtjiland imaju da odigraju još po šest utakmica. Orhus ima pet bodova više i oni će ovog ponedeljka odigrati međusobni meč, a onda u petak još jedan, tako da bi već do vikenda mogli da dobijemo ili jasnu sliku ili povratak Midtjilanda u računicu.

Kada se sve sabere, situacija u Ukrajini ne daje razloga za optimizam, iako u svim ostalim zemljama stanje pogoduje Zvezdi. Ukoliko crveno-beli ne izbore direktan plasman u Ligu šampiona, krenuće od drugog kola kvalifikacija.