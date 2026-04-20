Užasne vesti nam stižu iz Nemačke.

Supruga nemačkog fudbalera Markusa Mendlera (33), preminula je samo nekoliko dana posle rođenja njihovog drugog deteta. Tamara Mendler je preminula posle kratke i teške bolesti.

Ona je preminula u 33. godini života, a vest o njenoj smrti počela je da se širi nakon što Mendler nije bio u sastavu svog tima na meču protiv Frankfurta, koji je odigran prošlog petka. Iz kluba su istakli da su u pitanju lični razlozi. Tamara se takođe bavila fudbalom, a najdublji trag ostavila je igrajući za Sarbriken.

- Sa velikim šokom i dubokom tugom primili smo vest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler preminula je prerano, u subotu uveče, posle kratke i teške bolesti. Pre samo nekoliko dana na svet je donela zdravo dete. Ovaj gubitak je utoliko bolniji i neshvatljiviji i sve nas je ostavio bez reči. U ovim teškim trenucima, naše najdublje saučešće upućujemo Markusu, njegovoj deci i celoj porodici. Teško je pronaći reči koje mogu da opišu ovakav gubitak. Mislima smo uz njih i želimo im snagu da izdrže ovaj težak period. Kao klub, bićemo uz Markusa bezuslovno i pružiti svu potrebnu podršku njemu i njegovoj porodici - stoji u saopštenju kluba.

Od Tamare su se oprostili i iz Sarbrikena, kluba za koji je ona nastupala.

- Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Tamare Mendler. Godinama je bila važan deo našeg ženskog tima, a svojim karakterom i odnosom prema klubu ostavila je neizbrisiv trag. Bila je cenjena saigračica i uzor, kako na terenu, tako i van njega. Naše misli su uz njenog supruga Markusa Mendlera, koji je takođe bio vezan za naš klub, kao i uz njihovu decu, porodicu i prijatelje u ovim izuzetno teškim trenucima - istakli su iz Sarbrikena.