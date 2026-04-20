Četvrti ovosezonski večiti derbi je imao neobičnu uvertiru.

Bio je to duel koji takmičarski nije značio mnogo. Značio je isključivo u smislu prestiža jer i Partizan i Zvezda verovatno završavaju na pozicijama dva i tri na tabeli ABA lige.

Ipak prestiž u rivalitetu večitih je velika stvar i u Crvenoj zvezdi se nije pomišljalo na „puštanje noge sa gasa“. Pred gostovanje Barseloni u plej-inu Evrolige novinari su pitali trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića da li je bila opcija da igra meč bez glavnih igrača i pruži šansu mlađima.

-Nije to bilo pitanje za mene. Ako je trebalo neko da reaguje, trebalo je klub. Oni su izdali saopštenje. Ta odluka da se nekako odloži utakmica nije bila ispoštovana i morali smo da igramo - kazao je Saša Obradović.

U derbiju nije igrao Džered Batler, nije bilo povređenog Bolomboja, dok se povredio Šemi Odželej pa je propustio drugo poluvreme. Kodi Miler Mekintajer je igrao 29 minuta.

-Svaka utakmica protiv Partizana je moranje i nije lako kalkulisati iako je to negde možda bilo glavi. Ali hoćeš da pobediš to može da te košta na drugoj strani i neke energije i emocije. Opet to su utakmice koje ti određuju status i sezonu. Ne sme da bude izgovora - dodaje Obradović.