Vahid Halilhodžić (73) je u martu dobio težak zadatak da pomogne Nantu da ostane u Ligi 1.

Nant, u kojem je Halihodžić igrao i koji je vodio već ranije kao trener, nalazi se u teškoj situaciji na pretposlednjem mestu na tabeli.

Remi na domaćem terenu protiv Bresta (1:1) bio je treći uzastopni meč sa nerešenim ishodom za Halihodžića i njegov tim, a proslavljeni fudbaler, trener i selektor, dobio je crveni karton zbog burnog protesta nakon jedne odluke.

Nakon utakmice je bio besan.

-Ljut sam. Ne razumem zašto mi je dao crveni karton. Baš me briga i ako dobijem suspenziju od 10 godina, završio sam s fudbalom - grmeo je Halihodžić i nastavio:

-Šta ovaj gospodin misli da je ovde? Tražio sam da mi objasni zašto mi je dao crveni karton. Zar misli da smo mi budale? Želim barem poštovanje.

Vahid Halihodžić je pet godina svoje igračke karijere proveo u Nantu u koji je stigao iz Veleža, a ovaj tim je vodio od oktobra 2018. do avgusta 2019. godine.

Kada je ponovo postao trener ovog tima poručio je da je to uradio kao gest vernosti prema klubu i istakao da je pokušaj da spasi Nant ispadanja njegov poslednji izazov u karijeri.