Šorts (28) je prošlog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Panatinaikosom. On prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 8,1 poen i 2,9 asistencija, dok je u grčkom prvenstvu imao 11,8 poena i 4,1 asistenciju.



- Hvala ti za sve. Ostavio si srce na terenu i svaki trenutak napravio posebnim. Želimo ti sve najbolje u novom poglavlju karijere - navodi se u objavi Panatinaikosa.



Šorts je tokom karijere igrao još i za Pariz, Bon, Krailshajm, Hamburg i Ventspils.

Panatinaikos se ranije danas rastao i sa Kenetom Faridom.

Klub iz Atine je u ponedeljak promovisao Željka Obradovića za novog trenera.